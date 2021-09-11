​علي جمعة: إطلاق المنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي

(مصراوي):

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إننا نقدم "الوعي المجتمعي" لمفاهيم الدين الصحيحة لكل مسلمي العالم من أجل حفظ التراث الإسلامي ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بمفهومه الصحيح البعيد عن التعصب والتشدد، موضحًا أن الوعي المجتمعي بهذا المفهوم بكافة أشكاله هو الشغل الشاغل للمنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي التي ستطلق في شكلها وثوبها الجديد قريبًا بما يضمن وصول العلماء والباحثين إلى المعلومات التي يبحثون عنها بسهولة ويسر.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن المنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي تهدف إلى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وفق المنهج الوسطي المعتدل لإدراك شروحات العلماء الكبار والحفاظ عليها وتوثيقها لتكون متاحة لكل المسلمين في دول العالم، مضيفًا أن المرحلة الثانية هي التعاون مع دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل تحقيق النفع العام ونشر المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل، ووضع خطط للاستعانة والتشاور مع العلماء حول كل المسائل الشرعية دفعا للأفكار المتطرفة.

وأوضح جمعة، في بيان، اليوم السبت، أن منصة التراث الإسلامي تستهدف كل فئات المجتمع العربي والعالمي بداية من طالب العلم وحتى المتخصصين لتحقيق التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التراث الإسلامي وفق محتوى ديني وسطي معتدل ينبذ كافة أشكال التشدد والتطرف الديني.

وأشار جمعة إلى أن منصة "التراث الإسلامي" تسعى لتقديم كافة الكتب والمراجع اللازمة وفق محتوى شامل عن الحضارة الإسلامية بكل علومها "الفقه - الحديث - القرآن الكريم - العمارة الإسلامية وفنونها وغيرها من العلوم" بشرح من كبار العلماء المتخصصين وربطه بالعلوم الحديثة.

ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى أن منصة التراث الإسلامي تعد المنصة الوحيدة التي تحتوي على مجالات مختلفة "تراثية - شرعية - لغوية - فنية" بعدما انتهت مراجعتها وتنقيحها من العلماء والمتخصصين للوصول إلى كل من يريد أن يتعلم ويعرف الكثير عن الإسلام الوسطي المعتدل وطلاب العلم الشرعي والمتخصصين.