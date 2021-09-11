عمرها تجاوز 30 عامًا.. رفع أطنان من القمامة بمحيط سور مجرى العيون (صور)
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كتب- محمد نصار:
شهدت محافظة القاهرة اليوم انطلاق اليوم الأول لعمل كوادر الهيئة العامه لنظافة وتجميل القاهرة لرفع مخلفات البناء والتراكمات وأطنان القمامة الموجودة منذ أكثر من 30 عاما بمنطقة سور مجرى العيون التاريخية
وقد تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم جهود فرق عمل هيئة النظافة لرفع مخلفات الهدم والبناء وتراكمات باستخدام معدات ثقيلة وسيارات الكنس الآلي.
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