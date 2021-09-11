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بداية من اليوم.. إغلاق جزئي لمحطة مترو المرج الجديدة لمدة شهر

06:58 م السبت 11 سبتمبر 2021
بداية من اليوم.. إغلاق جزئي لمحطة مترو المرج الجديدة لمدة شهر

محطة مترو المرج الجديدة

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول واستمرار العمل به حتى السادسة صباحًا يوميًا ولمدة شهر، الأمر الذي يلزم معه انتهاء العمل في المحطة من الساعة 11 ونصف مساء مع إغلاق المحطة بالكامل في هذا التوقيت، وإعادة تشغيلها صباح اليوم التالي بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة السادسة صباحًا بدلًا من الخامسة وربع صباحًا، بداية من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

وأوضحت الشركة، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 صباحًا عدا محطة المرج الجديدة في تمام الساعة السادسة صباحًا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة 11:30 م وأخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة 11:15 مساء، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 مساء، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 11:55 مساء.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12 صباحًا، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 مساء.

محطة مترو المرج الجديدة مترو الأنفاق المرج الجديدة محطة المرج الجديدة

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