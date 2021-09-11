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المتحدث العسكري: القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في البحر المتوسط

06:39 م السبت 11 سبتمبر 2021
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(مصراوي):​

استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.

نفذت القوات البحرية المصرية والهندية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع الفرقاطة الهندية (INS TABAR) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي) وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر المتوسط.

والتدريب هو الثاني من نوعه الذي تجريه الفرقاطة الهندية (INS TABAR) مع وحدات من البحرية المصرية في نطاق الأسطول الشمالي، ما يدل على السعي المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية، وتأكيدًا لإمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحري في المنطقة.

القوات البحرية المصرية القوات البحرية الهندية الإسكندرية الفرقاطة الهندية البحر المتوسط

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