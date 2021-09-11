"السياحة والآثار" تستكمل حملتها للترويج لمحافظات مصر بفيديو عن القاهرة

(مصراوي):

احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، وفي إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر بهذه المناسبة، نشرت الوزارة فيديو ترويجيًا عن محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة طوال 27 يومًا بدء من 1 وحتى 27 سبتمبر الجاري بواقع محافظة يوميًا.

وتضم القاهرة مجموعة من المتاحف منها المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومتحف المركبات الملكية، وبها مجموعة الحدائق مثل حديقة الأزهر، وحديقة الاندلس في القاهرة، والحديقة الدولية، والحديقة اليابانية، وحديقة الأسماك.

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