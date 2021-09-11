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شريف عارف يلتقي مع جمهور معرض بورسعيد للكتاب اليوم

04:29 م السبت 11 سبتمبر 2021
شريف عارف يلتقي مع جمهور معرض بورسعيد للكتاب اليوم

يلتقي الكاتب الصحفي والروائي شريف عارف في الثامنة من مساء اليوم في حوار مفتوح مع جمهور معرض بورسعيد الرابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يقام المعرض واللقاء في إطار إحتفالية بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بخيمة المعرض بجوار مديرية أمن بورسعيد ويديره الاعلامي على الفرماوي المذيع بتليفزيون القناة.

يتناول اللقاء رحلة الكاتب ومؤلفاته وبداياته في مسقط رأسه بورسعيد، وتأثير المدينة الباسلة على كتاباته. كما يتناول إلقاء الضوء على المعارك مع جماعة الإخوان الإرهابية والكتابين المهمين للمؤلف " الإخوان في ملفات البوليس السياسي" من تقديم الراحل وحيد حامد و"26 يناير حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" وعمله الروائي الأولي "شارع نوبار".​

شريف عارف معرض بورسعيد للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب

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