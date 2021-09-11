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رئيس "العبور الجديدة": بيع 4 محال تجارية وصيدلية بجلسة للمزاد العلني لتوفير الخدمات لسكان المدينة

03:37 م السبت 11 سبتمبر 2021
رئيس "العبور الجديدة": بيع 4 محال تجارية وصيدلية بجلسة للمزاد العلني لتوفير الخدمات لسكان المدينة

أرشيفية

القاهرة- أ ش أ:

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه جرى بيع 4 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمشروع "سكن لكل المصريين – منخفض الدخل" بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، مؤكداً أن المزاد يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وزيادة الخدمات لقاطني المدينة، لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أنه تم بيع المحال والصيدلية بسعر تراوح للمحال بين 62 ألف جنيه و125800 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع بالصيدلية 109500 جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات بيع بالمزاد العلني لتلبية احتياجات المدينة من الأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة.​

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أحمد على جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة توفير الخدمات سكان المدينة

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