منى ذو الفقار: الاستثمار في الطاقة البشرية النسائية يزيد الدخل القومي بنسبة 34 % خلال العقد الحالي

القاهرة- أ ش أ:

قالت المحامية الدكتورة منى ذو الفقار "إن التمكين الاقتصادي للمرأة سيضيف للمجتمع الكثير ويعطي للمرأة القدرة على ممارسة حقوقها بشكل طبيعي".

وأضافت ذو الفقار - في كلمتها خلال ندوة نقاشية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية حقوق الإنسان - "إن التمكين الاقتصادي للمرأة بتوفير وظيفة لها تضمن الحد الأدنى للدخل يجعلها مطمئنة وقادرة على تأدية كافة احتياجات أسرتها الأمر الذي ينعكس على قدرتها على التعبير عن رأيها دون الإحساس بضغوط اقتصادية ويجعلها أيضا قادرة على ممارسة حقوقها في الاختيار والحفاظ على كرامتها وكرامة أولادها إذا تعرضت لعنف".

وأشارت إلى أن هذا التمكين من أدوات مكافحة الفقر وأن هذا الأمر سينعكس على كافة البرامج التي تقدم مثل هذا الدعم كحياة كريمة وتكافل وكرامة وبرامج التنمية المستدامة.

وقالت ذو الفقار "إن هناك دراسة تم إعدادها أكدت أن تمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة أثبتت بعض المؤشرات الإيجابية التي انعكست على التعليم للأطفال وتحسين مستوى صحتهم ومستوى التغذية السليمة".

وأوضحت أن الاستثمار في هذه الطاقة البشرية النسائية سيزيد الدخل القومي بنسبة 34 % خلال العقد الحالي.