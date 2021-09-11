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مندوب مصر الدائم بجنيف يكشف أهداف استراتيجية التجمع السلمي في رؤية 2030

03:23 م السبت 11 سبتمبر 2021
مندوب مصر الدائم بجنيف يكشف أهداف استراتيجية التجمع السلمي في رؤية 2030

السفير أحمد إيهاب جمال الدين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، عن استراتيجية حرية التجمع السلمي، وفقا للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال جمال الدين خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استراتيجية مفهوم حرية التجمع السلمي، تسعى إلى تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة ممارسة التجمع السلمي بكافة صوره. ​

أحمد إيهاب جمال الدين رؤية 2030 جنيف مندوب مصر الدائم بجنيف حقوق الإنسان

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