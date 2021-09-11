حماية الصحفيين والإعلاميين.. مندوب مصر الدائم بجنيف يكشف أهداف استراتيجية رؤية 2030

كتب- يوسف عفيفي:

كشف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، والأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عن أهداف حرية الرأي والتعبير، وفقا للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال جمال الدين خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استراتيجية مجال حرية الرأي والتعبير، تستهدف إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات وتداولها وتعزيز مناخ وثقافة التعددية والمراجعة الدورية للقوانين المنظمة لممارسة حرية التعبير، لضمان كفالة وممارسة هذا الحق، ومواصلة جهود الدولة لحماية الصحفيين والإعلاميين.

وتابع جمال الدين: "يأتي ذلك تأسيسا على استحداث الدستور لكيانات ومؤسسات مستقلة معنية بالإعلام والصحافة تضمن ممارستها لعملها بالحياة واستقلال حظر أي فرض على الصحافة ووسائل الإعلام.