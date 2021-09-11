Masrawy logo white

زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي.. السيسي: اللي عايز يؤمن يؤمن.. ربنا اللي هيحاسب

02:22 م السبت 11 سبتمبر 2021
زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي.. السيسي: اللي عايز يؤمن يؤمن.. ربنا اللي هيحاسب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإيمان بحرية المعتقدات الدينية والتعايش بين المواطنين مختلفي الديانات.

وتساءل السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي وأنت مسلم.. أو العكس؟.

وتابع الرئيس: عملنا ممارسات فعلية تؤكد احترام عقائد الناس، أنا بقول الكلام ده وأنا فاهمه من منظور ديني وليس حضاري أو فكري، اللي عايز يؤمن يؤمن واللي مش عايز هوا حر، ربنا اللي هيحاسبه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

عبدالفتاح السيسي معبد يهودي كنيسة المعتقدات الدينية حقوق الإنسان

الخبر التالى:

عباس شومان: 7 تهم يواجهها صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا