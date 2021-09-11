زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي.. السيسي: اللي عايز يؤمن يؤمن.. ربنا اللي هيحاسب

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإيمان بحرية المعتقدات الدينية والتعايش بين المواطنين مختلفي الديانات.

وتساءل السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي وأنت مسلم.. أو العكس؟.

وتابع الرئيس: عملنا ممارسات فعلية تؤكد احترام عقائد الناس، أنا بقول الكلام ده وأنا فاهمه من منظور ديني وليس حضاري أو فكري، اللي عايز يؤمن يؤمن واللي مش عايز هوا حر، ربنا اللي هيحاسبه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.