السيسي: قانون الأحوال الشخصية يتيح توثيق الطلاق دون صدام مع أحد

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفاجأة بشأن توثيق الطلاق وذلك بحسب قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال السيسي: أنا كإنسان في كل ما أطرحه بكون صادق فيه، تحدثنا عن توثيق الطلاق، وقانون الأحوال الشخصية يتيح للدولة فعل ذلك دون مواجهة مع أحد، القانون يتيح أن أوثق الطلاق.

وتابع الرئيس: حد يتصور إن أنا منحاز للمرأة.. لا والله، أنا بحاول أعطي حق تم انتهاكه من زمان والناس مش فاهمة والأسر اتعودت على كده، هوا ياخد وهي لأ.. ربنا طالبنا نحترم الحقوق ونتعامل بأدب.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.