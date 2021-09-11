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السيسي: إشكاليات 2011 أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان

01:09 م السبت 11 سبتمبر 2021
السيسي: إشكاليات 2011 أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إشكاليات 2011 هي التي أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر ومنها احترام ممارسات وشعائر الآخرين.

وأضاف السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة التحديات اللي كانت موجودة لدولة نمت من 20 أو 30 مليون لـ 90 مليون دون أن تنمو المشروعات والتقدم.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: ذلك مع وجود عنصر بقاله 90 سنة تقريبا قاعد بينخر في عضم وجسم الدولة المصرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

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