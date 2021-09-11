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السيسي: بتقولوا على حجم العمل الحالي هائل وبقول ده خطوة من ألف

01:08 م السبت 11 سبتمبر 2021
السيسي: بتقولوا على حجم العمل الحالي هائل وبقول ده خطوة من ألف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تواجه ظروفا وتحديات صعبة ومؤثرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: الظروف والمناخ والبيئة والتحديات الموجودة مؤثرة، طيب حجم العمل الموجود بتقولوا عليه هائل، وبقول دي خطوة من ألف خطوة لبناء دولة حديثة تحترم مواطنيها.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

عبدالفتاح السيسي السيسي العمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

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