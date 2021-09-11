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رسميا.. السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدني

01:05 م السبت 11 سبتمبر 2021
رسميا.. السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدني

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عام 2022 اسم عام المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وأكد السيسي، على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم.

كما أكد الرئيس السيسي، على احترام مصر لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

عبدالفتاح السيسي السيسي المجتمع المدني حقوق الإنسان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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