"السبكي": الزيارات الميدانية لمنشآت التأمين الصحي تهدف للنضباط وجودة العمل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل الجولة التفقدية للدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى للهيئة، والتي تأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد السبكي، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة، بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح بيان الهيئة، أن "التلواني" استهل جولته بزيارة جامعة قناة السويس، وبحث خلالها مع الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، سبل تناقل الخبرات بين الجانبين وآليات التعاون في مجال البحث العلمي، في إطار ضمان جودة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بإقليم قناة السويس بشكل عام، ومحافظة الإسماعيلية بشكل خاص.

وتابع "التلواني" زيارته بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بدأت بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بكافة أقسامها الداخلية، الرعاية المركزة، وقسم الطوارئ بالمستشفى، مشددًا على ضرورة توافر مخزون استراتيجي من جميع المستلزمات الطبية وكافة الأدوية بالمستشفى، مرورًا بوحدة صحة الأسرة بالكيلو 11 للوقوف على مدى جاهزيتها للتسجيل من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وانتهت الزيارة الميدانية بتفقد سير العمل على أرض الواقع بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتابع بيان الهيئة، على هامش الجولة عقد المدير التنفيذي للهيئة، اجتماعًا مع مدراء الإدارات المختلفة بفرع الهيئة بالإسماعيلية، تم خلاله مناقشة أهم محاور الجولة التفقدية لضمان استمرارية انضباط سير العمل بالمنشآت مؤكدًا على تذليل كافة التحديات، تيسيرًا لتقديم الخدمة الطبية اللائقة لكافة المنتفعين بالمنظومة، علاوة على بحث خطط فرع هيئة الرعاية الصحية التشغيلية في المرحلة المقبلة ووضع الجداول الزمنية المحددة لتنفيذها، وذلك بما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية لكافة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، أن الهدف من الزيارات الميدانية هو الاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت وتوافر كافة المستلزمات والأدوية بها، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة كافة التحديات التي قد تواجههم، وذلك بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

ورافق "التلواني" خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية وفد من قيادات الهيئة شمل، د. عادل تعيلب "مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية"، د. محمد العقاد "مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية"، د. أحمد بسيوني "مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية"، اللواء حسن عبد الرسول "مدير الأمن لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية".