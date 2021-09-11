الحضور 19 سبتمبر و6 مستندات مطلوبة.. تنبيه مهم من جامعة القاهرة لهؤلاء الطلاب

كتب- محمد نصار:

أصدرت جامعة القاهرة تنبيها مهما بشأن اختبارات القدرات للطلاب المحولين إلى الجامعة.

واختص الإعلان الطلاب المحولين إلى كليات (كلية التمريض - المعهد الفني - معهد فني تمريض الأورام).

وبحسب الإعلان يتعين على الطلاب المحولين الحضور يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 الساعة الثامنة صباحا مع المستندات التالية:

1- استمارة بيانات التحويل من مكتب التحويلات.

2- إيصال 305.

3- صورة من شهادة الثانوية العامة.

4- صورة من البطاقة الشخصية.

5- أصل بيان الحالة.

6- إيصال رسوم اختبارات القدرات مع صورة شخصية.