تفقد السيسي الأعمال الجارية بطريقي "الدائري والأوتوستراد" تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأعمال الجارية لاستكمال ربط محور "شينزو آبي" بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري "سمير غانم" المتقاطع أعلى الطريق الدائري وأعمال تطوير طريق الأوتوستراد، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

فتحت عنوان (السيسي: أعلى مواصفات الجودة والكفاءة للإنشاءات) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي تفقد، أمس الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور "شينزو آبي" بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري "سمير غانم" المتقاطع أعلى الطريق الدائري؛ والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة ويختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط على محور (القاهرة / السويس).

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي تفقد أيضاً أعمال تطوير طريق الاوتوستراد بداية من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري "المشير أبو غزالة" للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتى كوبري الصاعقة، وذلك بواقع 7 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي تابع مع المسؤولين معدلات التنفيذ وسير العمل، حيث شدد على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي، موجها في هذا الإطار بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

وفي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (لتوفير مستلزمات المدارس.. "الداخلية" تطلق مبادرة "كلنا واحد")، ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية أطلقت، أمس الجمعة، ولمدة شهر، المرحلة الـ (19) من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجا والآولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن المبادرة تستهدف توفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي، أحذية، وأدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى، والتي تصل إلى 713 منفذا "فرعي - رئيسي" على مستوى الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

وأشارت إلى أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%؛ وذلك بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. موضحة أن قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية اضطلع في إطار تلك المبادرة، بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن.

كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32 ألف حقيبة مدرسية، بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجا والآولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن؛ وذلك بدءا من اليوم.

وحول امتحانات الثانوية العامة وتنسيق الجامعات، أوضحت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم) أن موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية ينتهي اليوم من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى الراغبين في الالتحاق بكلياتها، مشيرة إلى أن عدد الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا حتى أمس وصل إلى 31 ألفا و674 طالبا وطالبة.

وأضافت الصحيفة أن اليوم تنتهي أيضا اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المؤهلة للالتحاق بكليات الإعلام والفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والنوعية والفنية والسياحة والفنادق والتمريض والجامعات التكنولوجية، حيث أكد مكتب القبول بالجامعات الأهلية، استمرار فتح باب التقدم للراغبين في الالتحاق بها حتى ظهور كل نتائج شهادات الثانوية العامة والمعادلة بكل أنواعها والدور الثاني للثانوية العامة.

ونقلت الصحيفة تصريحات السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على التنسيق، والتي أكد خلالها أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا لتقليل اغترابهم وصل حتى أمس إلى 82 ألف طالب وطالبة، وأن التحويلات في حدود الـ 10% التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.. مضيفا أن التحويلات ستكون على موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولمرة واحدة فقط.

وعلى الصعيد الدولي، وتحت عنوان ("ميقاتي" يعلن حكومة جديدة في لبنان) أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن الرئاسة اللبنانية أعلنت أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون وقعا، أمس الجمعة، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضم 24 وزيرا.

ونقلت الصحيفة كلمة رئيس الوزراء اللبناني في مؤتمر صحفي والتي أكد خلالها، أن الحكومة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة.. مضيفا "وسأتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني.. وبعد 13 شهرا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب أوجه التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات".

وتابع قائلا "نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة أو فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور.. سنعمل كفريق واحد، يدا واحدة لنمنع الإحباط واليأس".

وأوضح ميقاتي قائلا "أن لبنان بحاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذي لم يتركوه أبدا".​