​​"المصريين بالسعودية": تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للمقيمين الموجودين خارج المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المديرية العامة للجوازات السعودية، بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وتمديد صلاحية تأشيرة الزيارة آلياً دون رسوم أو مقابل مادي إلى تاريخ 30 نوفمبر 2021.

وأضاف حنفي لمصراوي، أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد -- 19)، وضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين ، وتسهم في التخفيف من الآثار الإقتصادية والمالية.

وتابع حنفي: أن ذلك جاء من خلال البيان الصادر من الداخلية السعودية، حيث أكدت الجوازات السعودية أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يعلق القدوم منها حتى التاريخ المذكور أعلاه، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة.