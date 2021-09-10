"الهيئات النووية" تهدي نسخة طبق الأصل من قناع "توت عنخ ٱمون" لمقر الأمم المتحدة في فيينا

كتب- محمد صلاح:

حضر المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب مراسم تقديم إهداء من مصر إلى مقر الأمم المتحدة في فيينا، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وشهدت مراسم تقديم الإهداء المصري، والذي يعد نسخة طبق الأصل من قناع الملك توت عنخ أمون، تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال الهيئات النووية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية، فضلًا عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وبإشراف خبراء متخصصين بوزارة السياحة والآثار المصرية، حضورًا من ممثلي مجلس النواب ومجلس الشيوخ المصري، فضلًا عن عدد من المصريين بالمنظمات الدولية في فيينا وكذا بعض أعضاء الجالية المصرية في النمسا.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري في كلمته على تميز العلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والتي ترجع إلى إنشاء المنظمة ذاتها، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ومشيرًا إلى أن هذا الإهداء يعد رمزًا للتعاون المستمر بين الجانبين، فضلاً عن كونه يبرز الحرص المصري على المساهمة – وبكل الصور الممكنة – في دعم عمل ودور الأمم المتحدة الفريد والحيوي، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لإعلاء قيم التعاون والمساواة، سعياً لتحقيق السلم والأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف والتمييز بكافة أشكالها.

