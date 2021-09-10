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انخفاض حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

10:58 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
انخفاض حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

هيئة الأرصاد الجوية

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت سيشهد شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة طقس اليوم

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