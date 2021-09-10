"البحر آمن".. البيئة: لم نرصد أي هجوم للقرش في الساحل الشمالي

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة أكدت استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، مضيفة أنها تتابع المستجدات أولًا بأول لتوضيح الحقيقة كاملة، بشأن ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هجوم قرش على أحد المواطنين في الساحل الشمالي.

وأضافت وزيرة البيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الوزارة تطمئن المواطنين بأن الساحل المصري المطل على البحر المتوسط آمن، ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه.

كما تهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام بأي أنشطة تضر بمواردنا الطبيعية لضمان استدامتها.

وورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمين الساعة 11 ونص صباح اليوم، إثر ادعاء هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي على بعد حوالي 3 كم في المياه، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

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