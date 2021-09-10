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رئيس النواب يعود إلى القاهرة عقب مشاركته في مؤتمر البرلمانات لمكافحة الإرهاب بفيينا

08:40 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
رئيس النواب يعود إلى القاهرة عقب مشاركته في مؤتمر البرلمانات لمكافحة الإرهاب بفيينا

الدكتور حنفي جبالي

القاهرة- (أ ش أ):

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المصري المرافق إلى القاهرة قادما من العاصمة النمساوية ڤيينا، عقب مشاركة بارزة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

وشهدت المشاركة البرلمانية المصرية برئاسة رئيس مجلس النواب حضورا بارزا، ونشاطا دبلوماسيا مكثفا، على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، تضمن طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، وكذا لقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

حنفي جبالي مجلس النواب مؤتمر البرلمانات لمكافحة الإرهاب فيينا

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