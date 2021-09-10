"جرح بآلة حادة".. أول بيان رسمي من البيئة بشأن "هجوم قرش" في الساحل الشمالي

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء في إحدى قرى الساحل الشمالي في البحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطىء بصفة دورية يوميًا لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأضافت الوزيرة في بيان لها، أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش ، كما قام الاطباء المكلفين بعلاج المصاب بفحص الاصابة وأفادوا بأنها ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري، كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح والتي انتهت إلى عدم تتطابق شكل الإصابة قطعيًا مع ما هو ثابت وموثق عالميًا لطبيعة الإصابات التي تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، ومؤكدين أن تكون الاصابة نتجت عن جسم معدنى حاد ، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التي أدت ‘لى حدوثه، تؤكد وزارة البيئة على ضرورة توخي الحذر في نشر الشائعات التي تثير البلبة والرأي العام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أولا بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.

وتود وزارة البيئة أن تطمئن الموطنين بأن الساحل المصري المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه.

كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام بأي أنشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.

وكان قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمين س ١١.٣٠ ص إثر ادعاء هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي على بعد حوالي 3 كم في المياه، وقد تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

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- مصدر: بلاغ بظهور سمكتي قرش في الساحل الشمالي وإغلاق شواطئ بعد إصابة منقذ