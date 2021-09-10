حدث في 8 ساعات| تفاصيل هجوم قرش الساحل وبيان عاجل من التعليم العالي بشأن فيديو السجود للكلب
(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها تفقد الرئيس السيسي عدد من مشروعات الطرق والكباري، وتفاصيل فيديو الطبيب المتهم بإهانة ممرض مسن، وتفاصيل هجوم للقرش على مواطن في الساحل الشمالي.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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