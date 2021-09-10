"الأطباء": إحالة طبيب "الاعتذار للكلب" إلى لجنة آداب المهنة

كتب- أحمد جمعة:

قررت نقابة الأطباء، إحالة الطبيب صاحب الواقعة إجبار ممرض على الاعتذار إلى كلبه، إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو.

وأعربت النقابة عن استياءها الشديد من محتوى الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى.

وأوضحت أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

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