مطرانية أسوان تكشف تطورات الحالة الصحية للأنبا هدرا.. وتطالب بالصوم من أجله

كتب- مينا غالي:

نشرت الصفحة الرسمية لمطرانية أسوان بيانا تُطمئن فيه شعب الإيبارشية على صحة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية.

وأوضح البيان أن الأنبا هدرا يتلقى حاليًا الرعاية والعلاج في القاهرة.

كما دعا البيان شعب الإيبارشية للصلاة والصوم دون انقطاع لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة والسبت والأحد مع إقامة القداسات الإلهية بكل كنائس الإيبارشية.