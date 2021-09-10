الجيزة: فض سوق الجمعة بشارعي المطار والصفطاوي بشمال المحافظة

كتب - محمود مصطفى:

واصلت محافظة الجيزة، من خلال الأحياء والمراكز تحسين مستوي الخدمات المقدمة لمواطنيها ومواجهه المظاهر السلبيه ورفع الإشغالات، ضمن توجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد.

وقام حي شمال الجيزة بفض سوق الجمعة الأسبوعى بشارع المطار، وضبط سيارة مخالفة محملة باقمشة أثناء محاولة دخولها السوق مجددا بعد فضه من البائعين، وتم إيداعها في جراج الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام الحي بفض سوق الجمعة الأسبوعى بشارع الصفطاوي بالبراجيل، وطرد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشارع العامل الأول، وتجريد شارع المطار فى الاتجاهين من منزل كوبري أحمد عرابى بمتابعه من أشرف بكر رئيس الحي.

وقام حي العمرانية بالتعاون مع هيئة النظافة بحملة تجريد وتمهيد ورفع مخلفات شارع مدكور من شارع الهرم بمتابعة محمد نور الدين رئيس الحي.



وتايع مركز ومدينة البدرشين، أعمال إنشاء السور الخرساني بطريق المريوطية، نطاق سقارة بالمشاركة المجتمعية للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، بإشراف محمود زين رئيس المركز.