Masrawy logo white

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية بمطار الغردقة الدولي

04:05 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية بمطار الغردقة الدولي

مطار الغردقة الدولي

أ ش أ

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وذكر بيان لجمارك الغردقة، الجمعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا، اشتبه في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY".

وأضاف البيان:: "تلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكب وبتفتيش أمتعة الراكب تفتيشًا دقيقًا تبين وجود 23 شريطا من عقار "valamor" والذي يستخدم لعلاج السرطان مخبأة داخل قاع سحري بالحقيبة يصعب الوصول إليه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 320 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي".​

هذا المحتوى من

مطار الغردقة الدولي جمارك مطار الغردقة الدولي الأدوية الصيدلة

الخبر التالى:

السيسي يتابع سير الأعمال الجارية بمحور شينزو آبي بالتجمع الخامس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا