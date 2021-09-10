إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية بمطار الغردقة الدولي

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وذكر بيان لجمارك الغردقة، الجمعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا، اشتبه في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY".

وأضاف البيان:: "تلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكب وبتفتيش أمتعة الراكب تفتيشًا دقيقًا تبين وجود 23 شريطا من عقار "valamor" والذي يستخدم لعلاج السرطان مخبأة داخل قاع سحري بالحقيبة يصعب الوصول إليه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 320 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي".​