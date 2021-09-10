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تحقيق عاجل.. أول تعليق من جامعة عين شمس على واقعة إجبار ممريض على السجود لكلب

03:33 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
تحقيق عاجل.. أول تعليق من جامعة عين شمس على واقعة إجبار ممريض على السجود لكلب

خالد عبدالغفار

كتب - محمود مصطفى:

أكدت جامعة عين شمس، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الأساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، لم يحدث داخل أي من المستشفيات التابعة لعا.

وأوضحت جامعة عين شمس في بيان لها، الجمعة، أن الواقعة تمت داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل.

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها و المترددين عليها، مشددة على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جامعة عين شمس السجود لكلب المستشفيات الخاصة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي محمود المتيني

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