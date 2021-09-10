بالشروط والتفاصيل.. الكهرباء تعلن حاجتها لوظائف جديدة (خريجي هندسة ودبلومات فنية)

كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حاجتها لشغل عدد وظائف "مهندسين وفنيين" للعمل بقطاعات الشركة والمناطق التابعة لها وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021 بهدف سد العجز في مختلف القطاعات والمناطق ومواكبة التوسعات الكبيرة في إنشاء وتطوير محطات الكهرباء ، الذي تنتهجه الدولة في الفترة الأخيرة.

وتضمن الإعلان الحاجة إلى التخصصات التالية:

- 117 مهندس كهرباء حديثي التخرج دفعات 2017 ، 2018، 2019 ، 2020.

- 15 مهندس اتصالات حديثي التخرج دفعات 2017، 2018 ، 2019 ، 2020.

- 158 فني تشغيل حديثي التخرج دفعات 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ( خريجي دبلوم صنايع)

المستندات المطلوبة:

1- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقاً بها الشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومرفقاً بها عدد 2 صورة شخصية حديثة على أن يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقاً لمحل إقامته المثبت بالرقم القومي و الجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها

2- صورة من شهادة التخرج

3- صورة من شهادة الميلاد

4- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين (سارية ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان)

5- صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي

6- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين

7- شهادة خبرة لمهندس وفني الأعمال المدنية المطلوب لهم خبرة.

طريقة التقديم:

يتم عمل نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة بصيغة PDF ويتم تسمية الملف باسم مقدم الطلب رباعي متبوعاً بكود الوظيفة المتقدم لها وترسل على الإيميل الخاص بتلقي الطلبات لكل وظيفة طبقاً للكود،

علما بأنه لن ينظر في الطلبات التي ترد على أي ايميل مخالف للإيميل المحدد لها او بعد الميعاد المحدد بالإعلان ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان.

مدة التقديم: 10 أيام من تاريخ النشر تبدأ يوم 10-9 وتنتهي يوم 19-9-2021 .

1- طلبات التقدم للوظائف أكواد ops1-ops2-cai1-cai2-wos1

ترسل على الايميل: board.financ.eetc@moere.gov.eg

2- طلبات التقدم للوظائف ـكواد alex1-alex2-alex3-alex4-alex5-alex6

ترسل على الايميل: finance.admin.hr.secs.eetc@moere.gov.eg

3- طلبات التقدم للوظائف اكواد can1-can2-can3-can4-can5-can6-can7-can8

ترسل على الايميل: hr.sec.eetc@moere.gov.eg

4-طلبات التقدم للوظائف اكواد del1-del2-del3-del4-del5-del6-del7

ترسل على الايميل: hr.eetc@moere.gov.eg

5- طلبات التقدم للوظائف اكواد upp1-upp2-upp3-upp4-upp5

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6- طلبات التقدم للوظائف اكواد mid1-mid2-mid3-mid4-mid5

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