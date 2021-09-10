نقيبة التمريض تطالب بالكشف النفسي على الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب​

كتب - أحمد جمعة:

انتقدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التصرفات التي قام بها أحد الأطباء تجاه ممرض داخل أحد المستشفيات، بتعنيفه وإجباره على الاعتذار إلى كلبه.

وقالت نقيب التمريض، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، إنه تم التواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وإرسال الفيديو له، وأفاد بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص غير المسؤول.

وطالبت بالكشف النفسي على الطبيب صاحب الواقعة، قائلة إن "هذا التصرف لا يصدر من إنسان عاقل ومتزن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.