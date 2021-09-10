بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل



كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 11 سبتمبر 2021 إلى الخميس 16 من الشهر نفسه.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد، مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة الكبري و الوجه البحري و السواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والـوجه البحري والقـاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

تابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الانحاء ليلا