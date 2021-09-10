3 إصابات.. السكة الحديد توضح تفاصيل خروج عربات قطار عن القضبان بالشرقية



كتب – أسامة علي:

كشفت هيئة السكة الحديد ، تفاصيل خروج عربات من قطار "بورسعيد ـ الإسكندرية" عن القضبان بالشرقية، اليوم الجمعة.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان اليوم، إنه أثناء مرور قطار 570/3262 بورسعيد / الإسكندرية بتركيب 8 عربات مميزة + 3 ثانية مكيفة + 1 قوي بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق في تمام الـ 10.35 صباح اليوم، خرج البوجي الخاص ب‘حدى العربات عن القضبان.

وأكدت الهيئة، أن خروج البوجي أدى إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادي والطوالي، مما نتج عنها 3 إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعي، مؤكدة أنه جاري المتابعة.