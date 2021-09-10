أثارت اشمئزاز المصريين.. أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

كتب - نشأت علي:

طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد الأطباء بإهانة ممرض ومحاولة إجباره بالسجود لكلبه.

وشدد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة محاسبة الطبيب على هذه الواقعة وكل ما ساعده، داعيا نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الطبيب، وإعلان قرارها أمام الرأي العام، لاسيما وأنها أثارت غضب واشمئزاز كل المصريين.

جدير بالذكر أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أعلنت إرسال الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتعذيب طبيب لممرض مسن وإجباره على السجود لكلب إلي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب غير المسؤول.

وأكدت نقيب التمريض، أنه سيتم التصعيد لرئاسة الجمهورية حال عدم اتخاد اللازم ضد الطبيب.



جدير بالذكر أن مواقع التواصل ضجت بتداول فيديو منذ أمس، وفيه يظهر طبيب وهو يجبر ممرضًا مسنًا على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، فيما بدا الطبيب وكأنه يعاتب الممرض لأنه أهان كلبه، وبعدها يطلب منه السجود له.



ورفض الممرض الإذعان لما طلبه منه الطبيب، وفضل أن يعذب بالكهرباء لأنها أهون عليه من السجود لغير الله، إلا أن الطبيب استمر في إجباره على تنفيذ رغبته.