Masrawy logo white

أثارت اشمئزاز المصريين.. أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

02:08 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
أثارت اشمئزاز المصريين.. أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد الأطباء بإهانة ممرض ومحاولة إجباره بالسجود لكلبه.

وشدد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة محاسبة الطبيب على هذه الواقعة وكل ما ساعده، داعيا نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الطبيب، وإعلان قرارها أمام الرأي العام، لاسيما وأنها أثارت غضب واشمئزاز كل المصريين.

جدير بالذكر أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أعلنت إرسال الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتعذيب طبيب لممرض مسن وإجباره على السجود لكلب إلي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب غير المسؤول.

وأكدت نقيب التمريض، أنه سيتم التصعيد لرئاسة الجمهورية حال عدم اتخاد اللازم ضد الطبيب.

جدير بالذكر أن مواقع التواصل ضجت بتداول فيديو منذ أمس، وفيه يظهر طبيب وهو يجبر ممرضًا مسنًا على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، فيما بدا الطبيب وكأنه يعاتب الممرض لأنه أهان كلبه، وبعدها يطلب منه السجود له.

ورفض الممرض الإذعان لما طلبه منه الطبيب، وفضل أن يعذب بالكهرباء لأنها أهون عليه من السجود لغير الله، إلا أن الطبيب استمر في إجباره على تنفيذ رغبته.

مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين ممرض نقابة الأطباء

الخبر التالى:

3 إصابات.. السكة الحديد توضح تفاصيل خروج عربات قطار عن القضبان بالشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا