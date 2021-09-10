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للمرة الأولى منذ عام ونصف.. الأوقاف تفتح مصلى السيدات بمسجد السيدة نفيسة لوفد من واعظات السودان

12:05 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
للمرة الأولى منذ عام ونصف.. الأوقاف تفتح مصلى السيدات بمسجد السيدة نفيسة لوفد من واعظات السودان

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، للمرة الأولى منذ أن تم غلقه في مارس 2020، بسبب إجراءات فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يؤدي عدد من واعظات السودان صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة، على هامش الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين، التي تنعقد بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

والواعظات المشاركات، هن

الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبد القادر - مشرفة إدارية.

الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر

الواعظة نور عبدالرحيم كمبال

الواعظة/ جليلة خميس كوكو.

الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.

الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.

الواعظة/ حنان عبد الله إسماعيل.

الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.

الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد

وزارة الأوقاف مصلى السيدات مسجد السيدة نفيسة فيروس كورونا صلاة الجمعة اعظات السودان

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