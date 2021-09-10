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تدخل النيابة.. أول تعليق لنقابة الأطباء بشأن طلب طبيب من ممرض السجود لكلب

11:31 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
تدخل النيابة.. أول تعليق لنقابة الأطباء بشأن طلب طبيب من ممرض السجود لكلب

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:
طالب الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، بضرورة تدخل النيابة للتحقيق في الفيديو المتداول بشأن إجبار طبيب لممرض على الاعتذار إلى كلبه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

وقال عبدالحي، في تصريحات للصحفيين، إنه يحب أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد هذا التصرف، لأنه غير مقبول على الإطلاق، وتجاوز في حق العاملين.

وأوضح أن النقابة لم تصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو المتداول، موضحا أنه في كل الأحوال ليس من حق الطبيب معاقبة الممرض أو أي شخص داخل منشأة العمل، بل هناك إجراءات إدارية وقانونية يجب اتباعها في هذا الصدد.

وأضاف: "هذا ليس أسلوبا للتعامل أو الإدارة بل تجاوز إداري يستوجب المحاسبة".

نقابة الأطباء الاعتذار لكلب معاقبة ممرض أسامة عبد الحي

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