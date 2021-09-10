"المرأة المصرية صانعة السلام" دورة تدريبية ينظمها قومي المرأة للواعظات والراهبات

مصراوي

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية الثانية التي تحمل عنوان (المرأة المصرية..صانعة السلام) وتستهدف 100 سيدة من القيادات المجتمعية والواعظات والراهبات والخادمات من وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت إيزيس محمود المدير العام للإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس، في تصريح لها اليوم ، أن الدورة التدريبية،التي استمرت على مدى يومين، تأتي في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها من أجل السلام والازدهار والتنمية، واستكمالا لحملة "المرأة صانعة السلام" التي نفذها المجلس في عام 2017.

وأوضحت أن الهدف من الدورة التدريبية هو التعريف بدور المرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف وعدد من القضايا التي تتصل بتمكين المرأة وتعظيم دورها في المجتمع مثل إشكاليات القضية السكانية في مصر ، حتى يكون المتدربين قادرين على التواصل مع المواطنين ونقل المهارات والمعارف الخاصة بموضوع دور المرأة في تحقيق السلام، والازدهار والتنمية من خلال حملة طرق الأبواب التي سيطلقها المجلس في نهاية الشهر الحالي .

وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي يطلقها المجلس وتستهدف القيادات الاجتماعية والدينية المؤثرة في الحراك المجتمعي المصري ، وهذه هي المرة الثانية التي يتم تسليط الضوء فيها على الدور المحوري للمرأة في نشر السلام والتنمية من خلال مؤتمر (المرأة صانعة السلام ..معا ضد التطرف والارهاب) عام 2017 .

وأضافت أنها كانت فرصة كذلك للتعريف بالدور المهم لمصر في تنفيذ البعد الدولي للأجندة الأممية المرأة والسلم والأمن، والقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2000.