وزير الإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التعليم العالي والفني بمصر

مصراوي

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي والفني بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة لتكريم الدكتور وحيد غريب العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة.

وقام مرسي بتسليم عميد الأكاديمية السابق درع الإنتاج الحربي، موجها له الشكر على ما قدمه من جهوده مثمرة للإرتقاء بالعملية التعليمية في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وذلك خلال فترة توليه عمادة الأكاديمية منذ بداية الدراسة بها عام (2015 / 2016)، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مسيرته الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتهنئة الدكتور فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية الجديد بتولي هذا المنصب، معربا عن تمنياته له أن يكمل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة المزيد من الخطوات الناجحة التي تحقق لها هدفها في أن تكون صرحاً على أعلى مستوى من الكفاءة بمختلف المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الكيميائية والكهربائية والميكانيكية).

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، بأن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تتميز بالعديد من المميزات حيث تحرص دائماً على أن تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الهندسة ومعيدين على أعلى مستوى، ويحصل طلبة الأكاديمية على فرصة التدريب العملي في الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي منذ العام الأول لإلتحاقهم بالدراسة ليواكب الخريج متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية في مختلف المجالات التي يحتاجونها، فضلاً عن وجود معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن عميد الأكاديمية الحالي الدكتور فوزى إبراهيم قد تخرج من الفنية العسكرية عام 1977 وعُيّن معيداً بها عام 1981 وتدرج حتى منصب نائب عميد الكلية الفنية وأحيل للمعاش عام 2007 ثم عمل في جامعة مصر الدولية حتى تم تكلفيه بمنصب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في أغسطس 2021.