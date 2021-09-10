ضبط سبائك ذهبية بمطار القاهرة مع راكب قادم من قطر - صور

رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث مع وزير الدولة الليبي للاتصال التعاون بين

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كيلو جرام سبائك ومشغولات ذهبية، أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، فور وصوله من قطر، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية، والقادمة من الدوحة، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك راكبا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود بعض المشغولات، قام عمرو العميري مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 3 سبائك ومشغولات ذهبية وزن ٩٨٢ جرام .

وأمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.