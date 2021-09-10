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بيان عاجل من القوى العاملة بشأن منحة ال500 للعمالة غير المنتظمة

09:50 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
بيان عاجل من القوى العاملة بشأن منحة ال500 للعمالة غير المنتظمة

محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد، من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة.

وأكدت الوزارة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

وشدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن الدولة المصرية قدمت دعماً غير مسبوقاً للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة القوي العاملة لهذه الفئة، و4 مليارات و 861 مليون جنيه من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.

وتقوم وزارة القوى العاملة، حالياً بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في مواقع عملهم بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

منحة العمالة غير المنتظمة القوى العاملة أساليب النصب العمالة غير المنتظمة محمد سعفان

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