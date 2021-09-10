الأعلى للإعلام: منح لقاح كورونا لجميع العاملين بالمجلس وأسرهم

كتب - مينا غالي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقي جميع العاملين بالمجلس لقاح فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للحد من خطر انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين في المجلس وأسرهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويعد ذلك ضمن الخطط الاحترازية التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من كل عام.