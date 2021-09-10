Masrawy logo white

​​أشرف رشاد: الفلاح عمود مصر الفقري وصمام أمنها الغذائي

03:00 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
​​أشرف رشاد: الفلاح عمود مصر الفقري وصمام أمنها الغذائي

​​أشرف رشاد

(مصراوي):

وجّه المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، تحية شكر تقدير وعرفان لفلاحي مصر بمناسبة عيدهم الـ69.

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن الفلاح يظل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء، وصمام أمن وأمان الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية، وعنوان الرجولة والأصالة والكرم، ورمز الوفاء والعزيمة والأمل.

وأشار "رشاد" إلى أن الفلاح يظل عمود مصر الفقري وبركتها ومنبع خيراتها، والحارس الأمين الذي لم يتخلى عن بلاده في أحنك الظروف التي مرت بها وكان دومًا عضدًا وسندًا نحو الاستقرار والنهوض والتقدم.

??أشرف رشاد الفلاح حزب مستقبل وطن الأمن القومي الغذائي

الخبر التالى:

​​"الوطنية للصحافة": إرسال بدل التدريب عن شهر سبتمبر للمؤسسات القومية الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا