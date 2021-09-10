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"سياحة النواب" تنعى رجل الأعمال محمود العربي

02:00 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
"سياحة النواب" تنعى رجل الأعمال محمود العربي

محمود العربي

كتب- يوسف عفيفي:

نعت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذي وافته المنية عصر اليوم.

وقالت النائبة: "لقد رحل واحداً من أهم رجال الصناعة المصرية الذى ساهم في دعم الاقتصاد المصري ووفر الآلاف من فرص العمل، تاركاً سيرة طيبة عطرة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

وتوجهت رئيس لجنة السياحة بالنواب، بخالص العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمود العربي سياحة النواب مجلس النواب النائبة نورا علي

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