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​​رئيس "دفاع الشيوخ": تعزيز دور الفلاح أحد أولويات الأمن القومي

01:07 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
​​رئيس "دفاع الشيوخ": تعزيز دور الفلاح أحد أولويات الأمن القومي

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تقدم الفريق أسامة الجندي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ بالتهنئة لعموم الفلاحين المصريين بخالص التهنئة بمناسبة العيد التاسع والستين للفلاح المصري، الذي يتواكب مع أضخم المشروعات التنموية الريفية في العالم خلال القرن الحالي، وهو المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى الريف المصرى الذى يقطنه الفلاحون المصريون.

وأضاف الجندي، أن ثورة الثلاثين من يونيو هدفت لصيانة الأمن القومي المصري بكافة أبعاده، وفي مقدمتها الأبعاد الاجتماعية والنهوض بالزراعة المصرية والفلاح المصري.

مجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندي الفلاح حزب حماة الوطن

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