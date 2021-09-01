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توعية الأطفال بطرق الوقاية.. تحذير برلماني من التهاون بالاجراءات الاحترازية لكورونا

11:37 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توعية الأطفال بطرق الوقاية.. تحذير برلماني من التهاون بالاجراءات الاحترازية لكورونا

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، من تهاون المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة مع إعلان وزارة الصحة والسكان بظهور بعض الحالات من متحور دلتا، والذي يعتبر أشد فتكًا وأسرعها أنتشارًا.

وأشارت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، إلى أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا بسبب عدم إرتداء الكمامات والتواجد في التجمعات، يهدر كافة الجهود التى تقوم بها الدولة والتي أشادت بها كافة منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، مما يؤثر بالسلب على المواطنين وعلى المنظومة الصحية فى نفس الوقت.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان بتوعية الأطفال والكبار بطرق الوقاية من متحور دلتا بلس، بحيث يتم التغلب عليه سريعًا في حالة أنتشاره، فضلا عن ضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الازمة خاصة مع تأكيد الدكتور طارق شوقي، على ان حضور الطلاب خلال العام الدراسي المقبل إجباري في المدارس.

مجلس النواب مايسة عطوة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا متحور دلتا

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