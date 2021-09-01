السياحة تطلق حملة دعائية للترويج للمحافظات احتفالا بيوم السياحة العالمي

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، مساء الأربعاء 1 سبتمبر، ولمدة ٢٧ يوماً، حملة دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة والهيئة للترويج السياحي للمحافظات المصرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمى والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وحددت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل" ليكون شعار الاحتفال لهذا العام.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحملة ستطلقها الوزارة عبر مواقعها الرسمية والترويجية علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تهدف إلى إظهار جمال وعراقة الـ ٢٧ محافظة بجمهورية مصر العربية والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك علي مدار الـ ٢٧ يوماً القادمة بواقع محافظة كل يوم حتي يوم ٢٧ سبتمبر الجاري.

وأشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إلى أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث سيتم إطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ، مع إثراء المحتوى الرقمي للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.