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صور- رئيس جامعة القاهرة يصافح كلبا أمام مدينة الطلاب: مد يده فكيف أردها

08:52 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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كتب - محمود مصطفى:

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، صور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أثناء مصافحته كلبا على باب المدينة الجامعية بالقاهرة.

وقال الخشت:"طيب وفي، لكنه وحش ضد اللصوص والخونة، الحارس المؤتمن على باب مدينة الطلبة، مد يديه، فكيف أردها".

وتلا رئيس جامعة القاهرة قوله تعالى:"(وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا)".

عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مدينة الطلاب

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