صور- رئيس جامعة القاهرة يصافح كلبا أمام مدينة الطلاب: مد يده فكيف أردها
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كتب - محمود مصطفى:
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، صور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أثناء مصافحته كلبا على باب المدينة الجامعية بالقاهرة.
وقال الخشت:"طيب وفي، لكنه وحش ضد اللصوص والخونة، الحارس المؤتمن على باب مدينة الطلبة، مد يديه، فكيف أردها".
وتلا رئيس جامعة القاهرة قوله تعالى:"(وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا)".
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