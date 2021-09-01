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رئيس الوزراء يفتتح "بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار"

07:52 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء يفتتح "بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار"

رئيس الوزراء يفتتح "بطولة العالم للناشئين لدراجات


مصراوي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، يرافقه عدد من الوزراء، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار" والتى تستمر حتى 5 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الاتحاد الدولي للدراجات اختار مصر لتنظيم "بطولة العالم لدراجة المضمار للناشئين" عام 2016، عبر التصويت خلال منافسة كبيرة، وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر أبريل 2020، وتم تأجيلها نظراً لظروف "كورونا"، لتقام خلال الفترة من 1-5 سبتمبر الجاري.

ويعتبر مضمار الدراجات باستاد القاهرة، هو أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ يتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، ويضم مباني كبار الزوار، وخدمات المشاهدين، والمدرجات، ويعلو المبنى مظلة معدنية.

بطولة الناشئين للدراجات دراجات المضمار مصطفى مدبولي استاد القاهرة

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